В Бижбулякском районе Башкирии мужчина догнал пьяного угонщика автомобиля

Бижбулякский район | 01 авг 2020 | 16:14

Накануне ночью житель Бижбулякского района за рулем автомобиля «Рено», проезжая по селу, встретил знакомых. Выйдя из машины, чтобы поздороваться с ними, мужчина оставил в салоне машины ключи зажигания. Автомобиль оставался возле дома культуры, пока 24-летний водитель общался со знакомыми.







Но через несколько минут молодой мужчина услышал, что его автомобиль кто-то завел и пытается уехать. Водитель «Рено» тут же бросился в погоню на своих двоих.

- Угонщик в алкогольном опьянении был вскоре застигнут владельцем авто на тупиковой улице. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Угонщиком оказался 26-летний житель города Туймазы. В настоящее время подозреваемый в угоне доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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