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В Башкирии усилится ветер

В Башкирии усилится ветер

| 02 авг 2020 | 11:07

По данным МЧС по республике, сегодня, 2 августа, ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Граждан просят соблюдать все правила безопасности, не выходить из дома без особой необходимости.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха составит до +23 градусов. После продолжительных ливней станет заметно прохладнее.

Завтра, 3 августа, ожидается до +21 градусов.

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Источник: mkset.ru

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