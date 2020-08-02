В Башкирии усилится ветер

| 02 авг 2020 | 11:07

По данным МЧС по республике, сегодня, 2 августа, ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Граждан просят соблюдать все правила безопасности, не выходить из дома без особой необходимости.



Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха составит до +23 градусов. После продолжительных ливней станет заметно прохладнее.



Завтра, 3 августа, ожидается до +21 градусов.



Точную погоду на завтра в Башкирии смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram