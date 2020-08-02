В Сибае на 7-летнюю девочку упали футбольные ворота, ребенок госпитализирован

Сибай | 02 авг 2020 | 15:55

По факту несчастного случая с ребенком в Сибае прокуратура РБ организовала проверку.







Как сообщили в пресс-службе, днем 1 августа на детской игровой площадке во дворе жилого дома по улице Ветеранов в Сибае на 7- летнего ребенка, который играл со своим братом, упали футбольные ворота. Девочка получила тяжелую травму головы, ее госпитализировали в больницу.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и обслуживание игровой площадки, качеству и безопасности предоставляемых услуг, проанализированы обстоятельства установления спортивного сооружения и соблюдение норм техники безопасности при их монтаже. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, — добавили в ведомстве.

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Фото: pixabay