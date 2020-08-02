В Караидельском районе женщина ударила мужа в живот ножом, которым резала арбуз

Караидельский район | 02 авг 2020 | 16:03

С ножевым ранением в живот мужчину доставили в районную больницу. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.



В полицию Караидельского района позвонила жительница села Байки, которая сообщила о криминальном происшествии у соседей, в результате которого мужчина оказался в больнице.







По предварительной версии, в этот день супруги распивали спиртное, потом 39-летний мужчина пошел в магазин. Когда он вернулся домой, сожительница резала арбуз. Он приревновал её, началась ссора, в ходе которой 35-летняя женщина ударила мужа ножом в живот. Затем убежала к соседям и обо всём рассказала.



Когда ее доставили в отдел полиции, она призналась в нанесении ножевого ранения. Там выяснилось, что у пары происходили конфликты и раньше. Даже было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью женщиной её сожителю. Правда, тогда они примирились в суде.

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По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемая под арестом, вещдок - нож изъят.





Фото: pixabay