В Иглинском районе инспекторы задержали на трассе пьяного дальнобойщика | видео
Иглинский район | 02 авг 2020 | 22:48
Подозрительный грузовик марки «Рено» госавтоинспекторы заметили на трассе М-5 в Иглинском районе Башкирии. Дорожные полицейские остановили фуру и поняли, что водитель пьян. Нарушителем закона оказался 46-летний житель Алтайского края.
«Он вез из Самары в Новосибирскую область 17 тонн пластиковых мешков. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст.12.26 КоАП РФ», — сообщили в республиканской ГИБДД.
В итоге водителю грозит 30-тысячный штраф и лишение прав до двух лет. Грузовик помещен на специализированную стоянку.
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Накануне, 1 августа, в десятом часу вечера в Иглинском районе на 1503 км трассы М-5 задержан в нетрезвом состоянии водитель фуры. Известно, что 46-летний житель Алтайского края двигался за рулём грузовика "Рено", вез из Самары в Новосибирскую облась 17 тонн пластиковых мешков. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст.12.26 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Грузовик помещен на специализированную стоянку. Дело будет рассмотрено в мировом суде. #гибддрб #гибдд_рб #динаргильмутдинов #гибддреспубликибашкортостанОпубликовано Динаром Загитович Гильмутдиновым Воскресенье, 2 августа 2020 г.