В Иглинском районе инспекторы задержали на трассе пьяного дальнобойщика | видео

Накануне, 1 августа, в десятом часу вечера в Иглинском районе на 1503 км трассы М-5 задержан в нетрезвом состоянии водитель фуры. Известно, что 46-летний житель Алтайского края двигался за рулём грузовика "Рено", вез из Самары в Новосибирскую облась 17 тонн пластиковых мешков. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст.12.26 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Грузовик помещен на специализированную стоянку. Дело будет рассмотрено в мировом суде. #гибддрб #гибдд_рб #динаргильмутдинов #гибддреспубликибашкортостан