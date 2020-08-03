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В Уфе местный житель выгнал темнокожего парня из лифта

В Уфе местный житель выгнал темнокожего парня из лифта

Уфа | 03 авг 2020 | 09:37

Житель Уфы, темнокожий музыкант одной из столичных кавер-групп, рассказал в Instagram об инциденте, который произошел с ним накануне. Зайдя в свой дом, он собирался подняться в квартиру на лифте. Перед ним уже стоял пожилой мужчина.



Когда кабина приехала, сосед вытолкнул парня из лифта. Мужчина потребовал, чтобы темнокожий уфимец вызвал себе другой лифт. Нашлось и объяснение: якобы между людьми должно быть расстояние в полтора метра.

Музыкант рассказал об этом случае в городском сообществе. Уфимцы разделились на два лагеря. Одни увидели в этом проявление расизма. В защиту парня также многие заметили, что на мужчине в лифте нет ни маски, ни перчаток.

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Другие вступились за пожилого уфимца. По мнению некоторых людей, он все делает правильно: самоизоляцию для старшего поколения никто не отменял, плюс ко всему в лифте действительно невозможно держать социальную дистанцию.
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Источник: bash.news
Фото: скриншот видео

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