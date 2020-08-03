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ДТП в Уфе: 9-летний мальчик попал под колеса автомобиля

ДТП в Уфе: 9-летний мальчик попал под колеса автомобиля

Уфа | 03 авг 2020 | 10:05

В столице республики в микрорайоне Сипайлово произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 9-летний мальчик решил перебежать небольшую дорогу по адресу Баязита Бикбая, 40. Однако из-за плотно припаркованных вдоль домов машин, ребенка не заметил водитель Hyndai Santa Fe, движущегося по улице.

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Затормозить вовремя автомобиль не смог и сбил мальчика. Водитель немедленно выбежал из машины и начал оказывать помощь пострадавшему. Ребенка пришлось госпитализировать в больницу. По сообщению уфимского отдела ГИБДД, у него диагностирована травма головы.

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Источник: proural.info

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