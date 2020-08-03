ДТП в Уфе: 9-летний мальчик попал под колеса автомобиля

В столице республики в микрорайоне Сипайлово произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 9-летний мальчик решил перебежать небольшую дорогу по адресу Баязита Бикбая, 40. Однако из-за плотно припаркованных вдоль домов машин, ребенка не заметил водитель Hyndai Santa Fe, движущегося по улице.
Затормозить вовремя автомобиль не смог и сбил мальчика. Водитель немедленно выбежал из машины и начал оказывать помощь пострадавшему. Ребенка пришлось госпитализировать в больницу. По сообщению уфимского отдела ГИБДД, у него диагностирована травма головы.