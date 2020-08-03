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В Белорецке ссора собутыльников привела к поножовщине

В Белорецке ссора собутыльников привела к поножовщине

Белорецкий район | 03 авг 2020 | 17:38

В Белорецке полицейские устанавливают обстоятельства конфликта двух приятелей, который завершился поножовщиной.



Двое местных жителей изрядно напились и начали ругаться по пустяковому поводу. Один из товарищей в порыве гнева схватил первое, что попало под руку, и начал наносить оппоненту удары. Оказалось, что удары он наносил ножом.

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По данным пресс-службы МВД республики, 40-летнего нападавшего быстро задержали, и он даже не сразу вспомнил об орудии преступления. Теперь мужчина является фигурантом дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, и ему грозит серьезное наказание.
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Источник: www.sobkor02.ru

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