Массовая авария в Буздякском районе: пострадали две женщины и ребенок
Буздякский район | 04 авг 2020 | 09:06
Вчера, 3 августа, в Буздякском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - автомобиль марки "Лифан" столкнулся с грузовиком, после чего влетел в автомобиль KIA Optima.
Авария произошла на 1360 км автодороги М-5 "Урал". Об этом рассказали в республиканской ГИБДД.
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Источник:
bash.news
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