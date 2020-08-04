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Массовая авария в Буздякском районе: пострадали две женщины и ребенок

Массовая авария в Буздякском районе: пострадали две женщины и ребенок

Буздякский район | 04 авг 2020 | 09:06

Вчера, 3 августа, в Буздякском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - автомобиль марки "Лифан" столкнулся с грузовиком, после чего влетел в автомобиль KIA Optima.

Авария произошла на 1360 км автодороги М-5 "Урал". Об этом рассказали в республиканской ГИБДД.

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Водитель автомобиля "Лифан" и ее 8-летний сын, а также 56-летняя пассажирка KIA Optima получили травмы. Их госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Источник: bash.news

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