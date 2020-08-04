Жителя Ишимбая ранили из пистолета возле магазина

Ишимбайский район | 04 авг 2020 | 09:14

У круглосуточного магазина в башкирском городе Ишимбае местного жителя ранили из пистолета.







Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», инцидент произошел поздней ночью 30 июля. Раненого в живот 39-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения доставили в местную ЦРБ. Медики передали информацию о пациенте полицейским. Сотрудникам пострадавший рассказал, что в него из травматического пистолета выстрелил неизвестный.

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Следственно-оперативная группа установила, что стрелком был 35-летний горожанин. Около магазина у него с потерпевшим произошел конфликт, который перерос в потасовку. Мужчина не придумал ничего лучше, кроме как достать пистолет и трижды выстрелить в оппонента. Одна из пуль достигла цели. Пьяного стрелка задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Они доставили мужчину в отдел МВД, где он дал признательные показания.