В Башкирии закрыли три подпольных цеха по производству поддельного алкоголя

| 04 авг 2020 | 09:50

В этом году полицейские Башкирии сумели уберечь от алкогольных отравлений массу людей, изъяв у подпольных бутлегеров 50000 литров самопального алкоголя.







В прошлом году правоохранители республики уничтожили 80000 литров спиртосодержащей жидкости, которая могла бы стать смертельной для жителей региона. Кроме того, в 2019-м году возбудили 129 уголовных дел против изготовителей алкогольных суррогатов, а в 2020 - 106 уголовных дел. Теперь все любители наживаться на опасном пойле предстанут перед судом.



Так, в Сибае ответят в уголовном порядке три местных жителя, которые гнали спиртосодержащую бурду прямо в своих домах. Интересно, что ранее местных самогонщиков уже привлекали к административной ответственности за незаконную продажу алкогольного суррогата. Но они, заплатив штраф, и не подумали оставить подпольное ремесло и продолжали химичить, снабжая отравой сибайцев. Теперь производителей высокоградусных ядов должны отрезвить возбужденные против них уголовные дела. Всем им грозит до трех лет лишения свободы.



Но, оказалось, что на территории республики орудуют и более крупные создатели самопального горячительного.









По данным правоохранителей, в Башкирии действовало несколько организованных преступных групп, которые снабжали отравленным хмелем всю республику. Причем, нелегальный бизнес был поставлен с большим размахом - в распоряжении «теневиков» были целые цеха.В логове подпольных бутлегеров в Нефтекамске, в местных гаражах, работало настоящее производство по розливу спиртосодержащих жидкостей. Полицейские изъяли на этом спиртовом заводе не только 3280 литров алкогольного фальсификата, но и 8450 пачек немаркированной табачной продукции, 2,5 млн рублей дневной выручки и готовые к розливу пустые бутылки и крышки к ним. Любопытно, что все бутылки наполнялись с помощью воронок из одной емкости, где было разведено «бухло». Теперь нефтекамские мастера алкогольных дел ответят перед законом в уголовном порядке за производство и сбыт товаров без обязательной маркировки, совершенное организованной группой и в особо крупном размере.Подобная преступная группа действовала в Дюртюлях - на местном подпольном «заводе» силовики обнаружили 528 литров контрафакта. Эти бутлегеры отравляли алкогольными подделками собственного производства не только город, но и все близлежащие районы.

А на днях в Стерлитамаке пресекли деятельность еще одной крупной организованной преступной группы, производившей незаконное горячительное в промышленных масштабах. Эти цеха снабжали высокоградусными суррогатами всю республику - в день обыска у изготовителей алкогольного фальсификата изъяли свыше 4000 литров опасной жидкости. В отличие от самопальных самогонщиков преступники весьма серьезно подходили к своему делу: на бутылки с огненной водой подозрительного происхождения клеились этикетки известных водочных марок: «Кедровая», «Талка», «Зеленая марка», «Хортица», «Серебро» и «Платинум». Также цеховики весьма усовершенствовали производство своего алкогольного зелья - отрава качалась из емкостей насосами. Теперь все подпольщики предстанут перед судом - им грозит до шести лет лишения свободы.

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Фото: МВД по Башкирии