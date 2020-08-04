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В Уфе обнаружено тело женщины с кровоподтеками и ссадинами

В Уфе обнаружено тело женщины с кровоподтеками и ссадинами

Уфа | 04 авг 2020 | 10:51

На окраине Уфы обнаружили тело женщины. Труп лежал на окраине уфимской Черниковки, в гаражах. Обнаружил его местный житель вечером 29 июля.



Со ссылкой на собственный источник журналисты «КП-Уфа» сообщают, что женщина лежала на территории гаражного кооператива. На теле погибшей были обнаружены ссадины и кровоподтеки.

Как выяснилось, женщине 51 год, она проживала неподалеку от места обнаружения. Ранее ее судили за убийство. Труп сейчас отправили на судмедэкспертизу.

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Источник: gorobzor.ru

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