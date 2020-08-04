В Альшеевском районе Башкирии мужчина до смерти избил свою сожительницу

Альшеевский район | 04 авг 2020 | 12:12

В Альшеевском районе Башкирии в полицию поступило сообщение от жителей села Шафраново. Они заявили о происшествии в частном доме 54-летнего сельчанина, куда приехала скорая помощь. В доме лежало тело ранее судимой 47-летней местной жительницы. Медики диагностировали у нее повреждения головы, в результате которых женщина, предварительно, скончалась.







Стражи порядка установили обстоятельства смертельного конфликта. По предварительной версии, 48-летний мужчина зашел в гости к своему знакомому. Там он увидел свою сожительницу, которая общалась с родственником хозяина дома. Нарушив интимную обстановку, ревнивец начал драться с 37-летним сельчанином. После того, как тот убежал, сожитель накинулся с кулаками на сожительницу. Затем он скрылся, а женщина из-за полученных увечий скончалась. Ее на следующий день обнаружил хозяин дома, который после распития алкоголя уснул и ничего не слышал.

«Сотрудники полиции задержали подозреваемого. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе МВД РБ.

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