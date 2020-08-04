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В Уфе мужчина, угрожая ножом, ограбил 17-летнего подростка

В Уфе мужчина, угрожая ножом, ограбил 17-летнего подростка

Уфа | 04 авг 2020 | 12:19

В Уфе 17-летний подросток стал жертвой вооруженного грабителя. 44-летний мужчина напал на парня, угрожая ножом. К счастью, сотрудникам полиции удалось быстро задержать подозреваемого.



Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что 17-летний подросток проводил свою подругу до дома. В этот момент к нему подошёл незнакомец и предложил вместе выпить. Конечно, парень отказался от сомнительного предложения. Тогда мужчина достал нож и приказал подростку отдать сотовый телефон. Парню ничего не оставалось, как выполнить требования грабителя.

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44-летний уфимец поспешил скрыться с телефоном стоимостью около 6 тысяч рублей. А подросток обратился в полицию. Правоохранители быстро нашли обвиняемого – оказалось, он совсем недавно вышел из тюрьмы. По факту вооруженного ограбления было возбуждено уголовное дело.
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Источник: bash.news

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