В Стерлитамаке сотрудники ломбарда вынесли из кассы 70 млн рублей

Стерлитамакский район | 04 авг 2020 | 13:37

В Стерлитамаке сотрудники одной из известной сети ломбардов в течение трех лет выносили деньги из кассы. Всего организация лишилась 70 миллионов рублей. Злоумышленники оформляли поддельные договоры займов на клиентов, которые числились в базе данных компаний, при этом те даже не подозревали об этом. Так жуликам удалось украсть целое состояние. Об этом сегодня, 4 августа, рассказали в самом ломбарде.







Пропажа денег обнаружилась случайно, когда сотрудник службы безопасности позвонил должнику по процентам и тот в свою очередь удивился, ответив, что не заключал никаких новых договоров с компанией.



Как рассказали в ломбарде, в сентябре прошлого года было возбуждено два уголовных дела, но материалов там хватило только на один том, а подозреваемых в хищении даже не опросили.

— Время идет, следствие то приостанавливается, то возобновляется, а подозреваемых в деле как не было, так и нет. Зато имеется постановление суда, в котором указано, что следователь допустил «волокиту и незаконное бездействие», — сообщает сотрудник службы безопасности Руслан Хазиев. — За это время допрошены лишь представители потерпевших и один свидетель. В деле есть объяснения в присутствии адвокатов от наших бывших менеджеров, которые говорят, что они ни в чем не виноваты, — рассказывает мужчина.

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