В Стерлитамаке сотрудники ломбарда вынесли из кассы 70 млн рублей
Стерлитамакский район | 04 авг 2020 | 13:37
В Стерлитамаке сотрудники одной из известной сети ломбардов в течение трех лет выносили деньги из кассы. Всего организация лишилась 70 миллионов рублей. Злоумышленники оформляли поддельные договоры займов на клиентов, которые числились в базе данных компаний, при этом те даже не подозревали об этом. Так жуликам удалось украсть целое состояние. Об этом сегодня, 4 августа, рассказали в самом ломбарде.
Пропажа денег обнаружилась случайно, когда сотрудник службы безопасности позвонил должнику по процентам и тот в свою очередь удивился, ответив, что не заключал никаких новых договоров с компанией.
Как рассказали в ломбарде, в сентябре прошлого года было возбуждено два уголовных дела, но материалов там хватило только на один том, а подозреваемых в хищении даже не опросили.