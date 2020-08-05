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В одной из квартир города Октябрьский обнаружили тела матери и ребенка

В одной из квартир города Октябрьский обнаружили тела матери и ребенка

Октябрьский | 05 авг 2020 | 09:01

В городе Октябрьском в запертой изнутри квартире на четвертом этаже обнаружили тела 42-летней женщины и ее 11-летнего сына. Об этом сегодня, 4 августа, сообщили в Следственном комитете Башкирии. По информации ведомства, смерть обоих членов семьи могла быть насильственной.



— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство», — рассказали в Следкоме. — На место происшествия выехала следственная группа. Совместно с сотрудниками МВД проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, члены семьи погибших и другие свидетели, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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По окончании осмотра следователи перейдут к комплексу экспертных исследований. Пока причина и обстоятельства гибели матери и ребенка неизвестны.
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Источник: ufa1.ru

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