Авария в Уфе: пьяный водитель «ВАЗ-2114» врезался в попутный Honda Crosstour

Уфа | 05 авг 2020 | 09:07

Вечером 4 августа в Уфе случилась авария по вине нетрезвого автомобилиста. ДТП случилось на улице М.Губайдуллина, сообщил в своем блоге начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.



Виновником происшествия стал 33-летний уфимец за рулем «ВАЗ-2114», который врезался в попутный Honda Crosstour. Водитель «ВАЗа» получил травмы, известно, что он находился за рулем в нетрезвом виде.



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Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Всего за сутки в Башкирии зафиксировано шесть аварий с шестью пострадавшими. Автоинспекторы задержали 26 нетрезвых водителей и пресекли больше 2200 нарушений ПДД.