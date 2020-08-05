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Авария в Уфе: пьяный водитель «ВАЗ-2114» врезался в попутный Honda Crosstour

Авария в Уфе: пьяный водитель «ВАЗ-2114» врезался в попутный Honda Crosstour

Уфа | 05 авг 2020 | 09:07

Вечером 4 августа в Уфе случилась авария по вине нетрезвого автомобилиста. ДТП случилось на улице М.Губайдуллина, сообщил в своем блоге начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

Виновником происшествия стал 33-летний уфимец за рулем «ВАЗ-2114», который врезался в попутный Honda Crosstour. Водитель «ВАЗа» получил травмы, известно, что он находился за рулем в нетрезвом виде.

В Уфе молодые водители попали в аварию, пострадали 5 человек

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Всего за сутки в Башкирии зафиксировано шесть аварий с шестью пострадавшими. Автоинспекторы задержали 26 нетрезвых водителей и пресекли больше 2200 нарушений ПДД.
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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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