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4 природных пожара зарегистрировали в Башкирии за сутки

4 природных пожара зарегистрировали в Башкирии за сутки

| 05 авг 2020 | 09:28

Четыре очага природных пожаров зарегистрированы всего за сутки в Башкортостане – общая площадь возгорания составляет 16,65 гектара. Об этом сообщает региональное МЧС.



В день возникновения огнеборцам удалось ликвидировать два пожара на площади 1,65 гектара в Бурзянском и Белорецком районах. Сейчас еще не удалось полностью устранить два возгорания. Один пожар на территории Башкирского природного заповедника в Бурзянском районе фиксируется на площади 15 гектаров, а второй на площади в 13 гектаров в Зилаирском районе.

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С начала сезона в республике зарегистрировано 122 очага природных пожаров, что на 30 меньше, чем в прошлом году.
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Источник: www.sobkor02.ru

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