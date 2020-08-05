4 природных пожара зарегистрировали в Башкирии за сутки
| 05 авг 2020 | 09:28
Четыре очага природных пожаров зарегистрированы всего за сутки в Башкортостане – общая площадь возгорания составляет 16,65 гектара. Об этом сообщает региональное МЧС.
В день возникновения огнеборцам удалось ликвидировать два пожара на площади 1,65 гектара в Бурзянском и Белорецком районах. Сейчас еще не удалось полностью устранить два возгорания. Один пожар на территории Башкирского природного заповедника в Бурзянском районе фиксируется на площади 15 гектаров, а второй на площади в 13 гектаров в Зилаирском районе.