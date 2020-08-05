В Балтачевском районе родители обнаружили тело своего новорожденного сына

Балтачевский район | 05 авг 2020 | 09:33

В минувшее воскресенье 2 авуста в Балтачевском районе Башкирии случилась трагедия – умер трехмесячный мальчик. Тело младенца было обнаружено в двенадцатом часу ночи в одном из домов деревни Мата.



Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что на малыше не было телесных повреждений. Вероятно, ребенок просто задохнулся во сне, случился синдром внезапной детской смерти.



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Тело новорожденного мальчика передали на судебно-медицинское исследование, чтобы специалисты могли назвать точную причину смерти.