В Белебее от коронавируса умер сотрудник "Башспирта"

Коронавирус в Башкирии | 05 авг 2020 | 13:51

В конце июня от коронавируса умер 64-летний мужчина, он работал слесарем-ремонтником на заводе «Башспирт» в городе Белебей. Об этом стало известно только сегодня, 5 августа. Изначально мужчину лечили от гипертонической болезни сердца. Диагностировали пневмонию, а впоследствии и коронавирусную инфекцию у мужчины только после вскрытия.







— На данный момент на Белебеевском филиале эпидемиологическая обстановка в норме: 25 человек на больничном с признаками ОРВИ и по другим причинам, — сообщили в пресс-службе завода.

— С первых дней пандемии в компании «Башспирт» были приняты меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции на заводах и в головном офисе, — рассказали в пресс-службе завода. — И сегодня на входе во все промплощадки и головной офис организована проверка, сотрудники с повышенной температурой, кашлем не допускаются. Каждые два часа проводится дезинфекция контактных поверхностей во всех помещениях, для обработки рук установлены диспенсеры с антисептиком, работают тепловизоры.

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