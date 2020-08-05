Убила ребенка, покончила с собой: стали известны подробности происшествия в городе Октябрьский

Октябрьский | 05 авг 2020 | 15:09

В прокуратуре Башкирии рассказали подробности гибели женщины и ее 11-летнего сына в Октябрьском. Напомним, их тела нашли в запертой изнутри квартире 4 августа.







— Предположительно, убийство произошло 31 июля, — сообщили в прокуратуре Башкирии. — Тела пролежали в квартире с пятницы по вторник. По предварительной версии, мать порезала ребенка и убила его, после покончила с собой. Семья внешне казалась благополучной, на учете не состояла, ребенок — отличник, учился в шестом классе.



Обстоятельства произошедшего устанавливаются, мотив матери пока непонятен. Известно, что муж женщины работает на севере, на момент убийства он был в отъезде и забеспокоился, что супруга не берёт трубку несколько дней.

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Фото: Подслушано Октябрьский / Vk.com

Он попросил свою маму проведать внука и тещу. Женщина пришла к ним 4 июля, но никто не открывал. Тогда она вызвала полицию и мастеров, чтобы те вскрыли замок. Они-то и обнаружили погибших. У ребенка были обнаружены глубокие порезы на запястьях и рана на шее от ножевого удара.