В Белокатайском районе мужчина совратил 9-летнего ребенка своей сожительницы
Белокатайский район | 05 авг 2020 | 15:16
49-летнего жителя Белокатайского района обвиняют в совращении 9-летней девочки. О страшном преступлении рассказала мама пострадавшей малышки. Известно, что мужчина был сожителем матери девочки.
Подробности инцидента рассказали корреспонденты издания UfacityNews.ru. Выяснилось, что развратные действия мужчина совершал на протяжении нескольких месяцев – с января по апрель этого года.
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Источник:
bash.news
Фото: pixabay
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