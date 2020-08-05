В Белокатайском районе мужчина совратил 9-летнего ребенка своей сожительницы

Белокатайский район | 05 авг 2020 | 15:16

49-летнего жителя Белокатайского района обвиняют в совращении 9-летней девочки. О страшном преступлении рассказала мама пострадавшей малышки. Известно, что мужчина был сожителем матери девочки.



Подробности инцидента рассказали корреспонденты издания UfacityNews.ru. Выяснилось, что развратные действия мужчина совершал на протяжении нескольких месяцев – с января по апрель этого года.



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Фото: pixabay

Мужчину в состоянии алкогольного опьянения нашли сотрудники полиции. Его доставили в участок, где он сознался в содеянном. Все детали страшного инцидента ещё предстоит выяснить.