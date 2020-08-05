Авария в Абзелиловском районе: водитель из Челябинской области погиб вылетев в кювет | видео

Абзелиловский район | 05 авг 2020 | 15:28

В Абзелиловском районе республики произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария случилась в 11:00 на 12 километре автодороги Аскарово-Аэропорт.



По предварительным данным, 63-летний уроженец Челябинской области за рулем отечественной легковушки на опасном повороте съехал в кювет и опрокинулся.

Сегодня, 5 августа, в Абзелиловском районе зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла около 10:00 часов на 12 км автодороги Аскарово-Аэропорт. По предварительным данным, 63-летний житель Челябинской области за рулём ВАЗ-2111 на опасном повороте допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Подробности ДТП уточняются. #гибддрб #гибдд_рб #динаргильмутдинов #гибддреспубликибашкортостан Опубликовано Динаром Загитович Гильмутдиновым Среда, 5 августа 2020 г.



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Фото: скриншот видео

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