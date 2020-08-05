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В Мелеузе на берегу реки мужчина убил женщину

В Мелеузе на берегу реки мужчина убил женщину

Мелеузовский район | 05 авг 2020 | 16:26

Следком Башкирии сообщил, что в республике возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Мелеуза, который убил свою знакомую (ч. 1 ст. 105 УК РФ).



Предварительно известно, что он распивал алкоголь на берегу реки Лесотарное со своим другом и его сожительницей в Мелеузе, когда между ними произошел конфликт. Во время конфликта он ударил женщину ножом в грудь, от удара она скончалась на месте происшествия. 

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«Сожитель потерпевшей сообщил о произошедшем в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали злоумышленника, когда тот пытался смыть следы крови с орудия убийства и своей одежды на берегу реки», – уточняют детали в ведомстве.
В настоящий момент преступника уже задержали и передали под стражу, расследование уголовного дела продолжается. 
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Источник: gorobzor.ru

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