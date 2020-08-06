Стали известны причины пожара возле ресторана быстрого питания в Уфе | видео
Уфа | 06 авг 2020 | 09:34
Вчера, 5 августа, в 14:08 в Главное управление МЧС России по РБ поступила информация о возгорании в Уфе на улице Космонавтов, 12. На место происшествия выехали пожарники и сотрудники экстренных служб.
Они установили, что замкнул кабель, который питает троллейбусные линии. По словам спасателей, угрозы рядом расположенным объектам нет.
— Причиной пожара явилось аварийно-токовое явление в электросети. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
— Напоминает фильм «Терминатор». Сейчас вылезет куриный полковник, — пошутил уфимец.Читать дальше...
Источник:
proural.info
Фото: пресс-служба МЧС России по РБ
Видео: соцсети
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