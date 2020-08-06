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Стали известны причины пожара возле ресторана быстрого питания в Уфе | видео

Стали известны причины пожара возле ресторана быстрого питания в Уфе | видео

Уфа | 06 авг 2020 | 09:34

Вчера, 5 августа, в 14:08 в Главное управление МЧС России по РБ поступила информация о возгорании в Уфе на улице Космонавтов, 12. На место происшествия выехали пожарники и сотрудники экстренных служб.



Они установили, что замкнул кабель, который питает троллейбусные линии. По словам спасателей, угрозы рядом расположенным объектам нет.

— Причиной пожара явилось аварийно-токовое явление в электросети. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
В Уфе, недалеко от УГНТУ, загорелся ресторан быстрого питания | видео

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В Уфе, недалеко от УГНТУ, загорелся ресторан быстрого питания | видео
Очевидцы сняли на видео жуткую картину – сильный треск и искры, летящие сквозь облако дыма. Проходящие люди решили, что горит ресторан быстрого питания.
— Напоминает фильм «Терминатор». Сейчас вылезет куриный полковник, — пошутил уфимец.
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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба МЧС России по РБ
Видео: соцсети

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