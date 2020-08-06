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В Белорецке и Салавате насмерть сбили двух пешеходов

В Белорецке и Салавате насмерть сбили двух пешеходов

| 06 авг 2020 | 09:36

На территории Башкортостана за минувшие сутки произошло два смертельных наезда на пешеходов – погибли мужчина и женщина.



В десятом часу вечера трагедия произошла в Белорецке на улице Кирова. 67-летний водитель «Лады Калины» сбил даму, которая переходила дорогу в неположенном месте. 67-летняя женщина скончалась до приезда скорой помощи.

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В четвертом часу утра в Мелеузовском районе погиб житель Салавата. На первом километре южного подъезда к Салавату 20-летний водитель автомобиля «ВИС-234900» из Стерлитамака сбил пешехода. 38-летний мужчина также решил пересечь дорогу в неположенном месте, за что поплатился жизнью. Обстоятельства обеих аварий устанавливают автоинспекторы.
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Источник: www.sobkor02.ru

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