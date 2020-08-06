Авария в Чишминском районе: водитель грузовика погиб вылетев в кювет | видео
Чишминский район | 06 авг 2020 | 09:42
В Башкирии произошло серьезное ДТП в Чишминском районе. В результате в аварии скончался 64-летний мужчина.
По информации ГИБДД по Башкирии, на восьмом километре дороги Чишмы-Языково-Чекмагуш водитель вылетел в кювет за рулем грузовика ВИС и опрокинулся.
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Опубликовано Динаром Загитович Гильмутдиновым Среда, 5 августа 2020 г.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: скриншот видео
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