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Авария в Чишминском районе: водитель грузовика погиб вылетев в кювет | видео

Авария в Чишминском районе: водитель грузовика погиб вылетев в кювет | видео

Чишминский район | 06 авг 2020 | 09:42

В Башкирии произошло серьезное ДТП в Чишминском районе. В результате в аварии скончался 64-летний мужчина.

По информации ГИБДД по Башкирии, на восьмом километре дороги Чишмы-Языково-Чекмагуш водитель вылетел в кювет за рулем грузовика ВИС и опрокинулся.

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От полученных травм мужчина скончался на месте. В автомобиле также находился 51-летний пассажир, который сейчас госпитализирован. В настоящий момент идет расследование случившегося. 
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Опубликовано Динаром Загитович Гильмутдиновым Среда, 5 августа 2020 г.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот видео

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