В Давлекановском районе на озере Аслыкуль спасли серфера

Накануне, 5 августа, несчастный случай на воде удалось предотвратить в Давлекановском районе. Уфимец Ильдар отдыхал на озере Аслыкуль. Молодой человек занимался серфингом, однако не заметил, как его доску унесло ветром на опасный участок водоема.
На середине озера парня вовремя заметил спасатель Сергей Попов. к пострадавшему немедленно направили катер, который доставил уфимца к берегу.
Ильдар поблагодарил спасателя за помощь. К тренировкам на доске спасенный обещал подходить с большей осторожностью и ответственностью. Сотрудники спасательной службы в очередной раз напоминают жителям республики о важности соблюдений правил безопасности на воде. Читать дальше...