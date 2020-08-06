Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Давлекановском районе на озере Аслыкуль спасли серфера

В Давлекановском районе на озере Аслыкуль спасли серфера

В Давлекановском районе на озере Аслыкуль спасли серфера

Давлекановский район | 06 авг 2020 | 11:30

Накануне, 5 августа, несчастный случай на воде удалось предотвратить в Давлекановском районе. Уфимец Ильдар отдыхал на озере Аслыкуль. Молодой человек занимался серфингом, однако не заметил, как его доску унесло ветром на опасный участок водоема.



На середине озера парня вовремя заметил спасатель Сергей Попов. к пострадавшему немедленно направили катер, который доставил уфимца к берегу.

В Давлеканово огромные куски мяса выбросили на помойку

Читайте также:

В Давлеканово огромные куски мяса выбросили на помойку
Ильдар поблагодарил спасателя за помощь. К тренировкам на доске спасенный обещал подходить с большей осторожностью и ответственностью. Сотрудники спасательной службы в очередной раз напоминают жителям республики о важности соблюдений правил безопасности на воде.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: