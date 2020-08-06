Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе пьяный водитель из Бурзянского района протаранил столб

В Уфе пьяный водитель из Бурзянского района протаранил столб

В Уфе пьяный водитель из Бурзянского района протаранил столб

Уфа | 06 авг 2020 | 12:05

Накануне, 5 августа, произошла серьёзная авария с участием пьяного водителя. На улице Первомайской 25-летний житель Бурзянского района врезался в столб. Пресс-служба региональной Госавтоинспекции рассказала детали произошедшего.



Молодой человек управлял ВАЗ-2112 и двигался в сторону улицы Гончарова. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в столб. Парень получил ушибы, а машина сильно помялась.

Стали известны причины пожара возле ресторана быстрого питания в Уфе | видео

Читайте также:

Стали известны причины пожара возле ресторана быстрого питания в Уфе | видео
Оказалось, у молодого человека не было водительских прав. К тому же экспертиза показала наличие алкоголя в крови водителя. За административное правонарушение парня привлекли к ответственности.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news
Фото: ГИБДД Уфы

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: