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В Башкирии распространяется ложная ориентировка на убийцу 100-летнего ветерана

В Башкирии распространяется ложная ориентировка на убийцу 100-летнего ветерана

Кигинский район | 06 авг 2020 | 12:19

В социальных сетях распространяется ориентировка возможного убийцы ветерана. Напомним, в селе Леуза 9 июля было найдено тело 100-летнего ветерана ВОВ. Неизвестные жестоко убили пенсионера, а после ограбили дом.



За информацию о жестоких убийцах волонтёры организации «Наша забота» готовы заплатить 500 тысяч рублей. И вот сегодня стало известно, что в соцсетях Башкирии распространяется информация о возможном грабителе. Это якобы 52-летний житель поселка Верхние Киги.

Информаторы сообщили о возможных убийцах ветерана из Кигинского района

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Информаторы сообщили о возможных убийцах ветерана из Кигинского района
ИА «Башинформ» выяснило у сотрудников МВД, что данная фотография не имеет ничего общего с реальным преступником. Мужчина, чья информация размещена в соцсетях, не подозреваемый, ориентировка – фейк. Поиски реального убийцы продолжаются.
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Источник: bash.news
Фото: соцсети

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