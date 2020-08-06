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В Башкирии возле горы Иремель сгорел туристический дом

В Башкирии возле горы Иремель сгорел туристический дом

| 06 авг 2020 | 15:56

В деревне Николаевка возле горы Иремель сгорел туристический дом. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сегодня, 6 августа, сообщил руководитель забросок на Иремель и туристического домика Ильнур Байзигитов.



— Пожар произошел под вечер в среду. В домике никого не было, — рассказал Ильнур. — По словам очевидцев, [возгорание] пошло от бани, задымилась крыша, только не пойму как — баня в этот момент не была затоплена и находилась в 10 метрах от дома. Проводка везде была новая — ей всего год.

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Как рассказал Ильнур, пожарные приехали, когда уже все догорало — ближайшая пожарная часть находится в 30 километрах от поселения, а городская в 60. В итоге от дома осталось пепелище, не уцелел даже автопарк — сгорел снегоход и УАЗ -«буханка».

— Причины пожара выясняют дознаватели. Возможной причиной могла стать электрика, — прокомментировали в Управлении МЧС по РБ.
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Источник: ufa1.ru
Фото: Ильнур Байзигитов/Vk.com/

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