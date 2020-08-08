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В Октябрьском на весовой станции женщина зарезала собутыльницу

В Октябрьском на весовой станции женщина зарезала собутыльницу

Октябрьский | 08 авг 2020 | 09:06

В Октябрьском стражи порядка по горячим следам раскрыли убийство 37-летнему местной жительницы. Истекающую кровью горожанку обнаружил на территории заброшенной весовой станции на улице Фрунзе приятель. Он вызвал скорую, но приехавшие врачи лишь констатировали смерть несчастной.



Все случилось вечером 5 августа. Прибывшим на место следователям удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась судимая за кражу 52-летняя горожанка. Под тяжестью улик она призналась в содеянном и рассказала, что выпивала с приятельницей. Между женщинами разгорелась ссора, и злоумышленница несколько раз ударила собутыльницу ножом в шею и сбежала.

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Как сообщает пресс-служба следственного комитета Башкортостана, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи уже предъявили ей обвинение, а суд в ближайшее время примет решение о заключении горожанки под стражу.
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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: пресс-служба УСК по РБ

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