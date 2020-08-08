Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Туймазинском районе: на трассе М-5 Урал погибла супружеская пара

Авария в Туймазинском районе: на трассе М-5 Урал погибла супружеская пара

Авария в Туймазинском районе: на трассе М-5 Урал погибла супружеская пара

Туймазинский район | 08 авг 2020 | 09:50

Субботнее утро в Башкирии началось с жуткой аварии на трассе. В ДТП погибла супружеская пара.

Примерно в седьмом часу утра на 1325 км автодороги М-5 Урал в Туймазинском районе столкнулись два автомобиля. За рулем ВАЗ-2110 находился 26-летний житель Белебеевского района. Вторым авто, «Ладой Калиной», управлял 46-летний житель Октябрьского, с ним также в салоне находилась его жена.



После столкновения автомобили отбросило в разные стороны. Водитель «Лады» и его 41-летняя супруга скончались на месте еще до приезда скорой помощи.

В Туймазах будут судить женщину, выбросившую своего ребенка на помойку

Читайте также:

В Туймазах будут судить женщину, выбросившую своего ребенка на помойку
Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил, что на месте ДТП работают полиция и другие специалисты. Подробности происшествия пока неизвестны.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news
Фото: соцсети Динара Гильмутдинова

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: