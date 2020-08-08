Авария в Туймазинском районе: на трассе М-5 Урал погибла супружеская пара

Туймазинский район | 08 авг 2020 | 09:50

Субботнее утро в Башкирии началось с жуткой аварии на трассе. В ДТП погибла супружеская пара.



Примерно в седьмом часу утра на 1325 км автодороги М-5 Урал в Туймазинском районе столкнулись два автомобиля. За рулем ВАЗ-2110 находился 26-летний житель Белебеевского района. Вторым авто, «Ладой Калиной», управлял 46-летний житель Октябрьского, с ним также в салоне находилась его жена.







После столкновения автомобили отбросило в разные стороны. Водитель «Лады» и его 41-летняя супруга скончались на месте еще до приезда скорой помощи.

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Фото: соцсети Динара Гильмутдинова

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил, что на месте ДТП работают полиция и другие специалисты. Подробности происшествия пока неизвестны.