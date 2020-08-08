Ливень в Уфе оставил без света жителей больше 100 домов

Непогода пришла в столицу Башкирии накануне. Сильный дождь сопровождался ветром с порывами до 20 метров в секунду.
Ливень в Уфе оставил без света жителей больше ста домов. В основном – в частном секторе.
Не на шутку проявила себя стихия в уфимской Черниковке и Сипайлово. Эти районы серьезно подтопило. Из-за воды накануне встал в пробке и проспект Салавата Юлаева. Ветром в городе повалило два десятка деревьев, три автомобиля получили повреждения.
Сейчас городские службы устраняют последствия вчерашнего ненастья. Нужно вернуть подачу электричества, расчистить решетки ливневой канализации. К работам привлечено более 200 единиц техники.
По сведениям Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды наиболее неблагоприятная погода, сопровождаемая дождями и ливнями, ожидается сегодня днем 8 августа и продлится 9-11 августа. Читать дальше...