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Ливень в Уфе оставил без света жителей больше 100 домов

Ливень в Уфе оставил без света жителей больше 100 домов

Уфа | 08 авг 2020 | 09:55

Непогода пришла в столицу Башкирии накануне. Сильный дождь сопровождался ветром с порывами до 20 метров в секунду. 

Ливень в Уфе оставил без света жителей больше ста домов. В основном – в частном секторе.



Не на шутку проявила себя стихия в уфимской Черниковке и Сипайлово. Эти районы серьезно подтопило. Из-за воды накануне встал в пробке и проспект Салавата Юлаева. Ветром в городе повалило два десятка деревьев, три автомобиля получили повреждения.

Сейчас городские службы устраняют последствия вчерашнего ненастья. Нужно вернуть подачу электричества, расчистить решетки ливневой канализации. К работам привлечено более 200 единиц техники.

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По сведениям Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды наиболее неблагоприятная погода, сопровождаемая дождями и ливнями, ожидается сегодня днем 8 августа и продлится 9-11 августа.
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Источник: gtrk.tv

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