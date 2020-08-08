В Уфе мошенник обманул женщину, предложив ей получить выплаты на детей

Уфа | 08 авг 2020 | 10:40

В столице Башкирии жертвой афериста стала 24-летняя домохозяйка. Незнакомец пришел к ней домой и сообщил, что ей положены выплаты на несовершеннолетних детей.







Гость заполнил кое-какие документы и попросил дать ему 600 рублей сдачи. Но у горожанки наличных денег не оказалось, поэтому мошенник попросил снять наличность в банкомате. В итоге уфимка передала ему необходимую сумму возле подъезда, получив от незнакомца две тысячи рублей.

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Фото: newsbash.ru

Как сообщила пресс-служба МВД Башкортостана, обман горожанка обнаружила у банкомата. Пытаясь положить деньги на карточку, она увидела, что купюры фальшивые. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве и пытаются выйти на след преступника.