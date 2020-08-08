В Уфе толпа подростков избила детей на глазах у охраны торгового центра

Уфа | 08 авг 2020 | 12:53

В торговом центре «Планета» группа подростков избила трех сверстников и на глазах у охраны. Как сообщила мама одного из пострадавших Файруза Латыпова, после произошедшего детей на скорой доставили в больницу — у одного из ребят травмирована нога.







“Их и ногами пинали, и на пол бросали. Когда эти шестеро или семеро ребят начали за ними ходить, то дети попросили помощи у охраны, однако те не обратили на это никакого внимания. Вмешались сотрудники уже после того, как детей начали избивать прямо посреди торгового центра” - рассказала Файруза Латыпова.



Сейчас родители пострадавших готовят обращение в полицию.

“Сейчас сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка” - добавили в ведомстве.

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В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что сообщение о доставлении двух 16-летних подростков с телесными повреждениями поступило из городской детской больницы № 17.