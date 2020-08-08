В Уфе толпа подростков избила детей на глазах у охраны торгового центра

В торговом центре «Планета» группа подростков избила трех сверстников и на глазах у охраны. Как сообщила мама одного из пострадавших Файруза Латыпова, после произошедшего детей на скорой доставили в больницу — у одного из ребят травмирована нога.
“Их и ногами пинали, и на пол бросали. Когда эти шестеро или семеро ребят начали за ними ходить, то дети попросили помощи у охраны, однако те не обратили на это никакого внимания. Вмешались сотрудники уже после того, как детей начали избивать прямо посреди торгового центра” - рассказала Файруза Латыпова.
Сейчас родители пострадавших готовят обращение в полицию.