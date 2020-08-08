ДТП в Уфе: легковушка врезалась в школьный забор | видео

В Уфе легковушка влетела в школьный забор, это произошло утром сегодня, 8 августа.
ДТП произошло около 6 утра. «Нексия», за рулем которой находился 29-летний мужчина, протаранила забор и рядом стоящее дерево у одной из школ возле кинотеатра «Искра». Машину не только смяло от удара, ситуация осложнилась тем, что в легковушку врезались железные прутья забора. Пассажиры смогли выбраться из машины самостоятельно, а водителю поспешили на помощь неравнодушные местные жители.
— В результате ДТП водитель с различными травмами был доставлен в больницу. Начато разбирательство, устанавливаются все факты и участники происшествия. В настоящее время выясняется, управлял ли водитель машиной в состоянии опьянения, — сообщили представители ГИБДД республики.