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ДТП в Уфе: легковушка врезалась в школьный забор | видео

ДТП в Уфе: легковушка врезалась в школьный забор | видео

Уфа | 08 авг 2020 | 20:28

В Уфе легковушка влетела в школьный забор, это произошло утром сегодня, 8 августа.



ДТП произошло около 6 утра. «Нексия», за рулем которой находился 29-летний мужчина, протаранила забор и рядом стоящее дерево у одной из школ возле кинотеатра «Искра». Машину не только смяло от удара, ситуация осложнилась тем, что в легковушку врезались железные прутья забора. Пассажиры смогли выбраться из машины самостоятельно, а водителю поспешили на помощь неравнодушные местные жители.

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— В результате ДТП водитель с различными травмами был доставлен в больницу. Начато разбирательство, устанавливаются все факты и участники происшествия. В настоящее время выясняется, управлял ли водитель машиной в состоянии опьянения, — сообщили представители ГИБДД республики.
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Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот видео
Видео: myufa / Vk.com

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