ДТП в Уфе: легковушка врезалась в школьный забор | видео

Уфа | 08 авг 2020 | 20:28

В Уфе легковушка влетела в школьный забор, это произошло утром сегодня, 8 августа.





ДТП произошло около 6 утра. «Нексия», за рулем которой находился 29-летний мужчина, протаранила забор и рядом стоящее дерево у одной из школ возле кинотеатра «Искра». Машину не только смяло от удара, ситуация осложнилась тем, что в легковушку врезались железные прутья забора. Пассажиры смогли выбраться из машины самостоятельно, а водителю поспешили на помощь неравнодушные местные жители.

— В результате ДТП водитель с различными травмами был доставлен в больницу. Начато разбирательство, устанавливаются все факты и участники происшествия. В настоящее время выясняется, управлял ли водитель машиной в состоянии опьянения, — сообщили представители ГИБДД республики.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео

Видео: myufa / Vk.com