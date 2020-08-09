В Краснокамском районе водолазы подняли со дна реки тело мужчины

Краснокамский район | 09 авг 2020 | 13:19

В Башкирии зарегистрирован очередной случай смерти в водоеме. Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, на этот раз со дна реки было извлечено тело 35-летнего мужчины.







Уточняется, что происшествие случилось в реке Кама недалеко от Николо-Березовки. По предварительной информации, мужчина выпивал в компании на необорудованном пляже. В состоянии опьянения он пошел купаться и не вернулся. Вчера, 8 августа, водолазы аварийно-спасательной службы подняли его тело со дна реки.

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Фото: МЧС по РБ

В МЧС напоминают, что у выпившего человека притупляется чувство опасности и реагировать на происходящее адекватно он не в состоянии. Купание в нетрезвом состоянии – одна из частых причин гибели людей в водоемах.