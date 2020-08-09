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Авария в Белорецком районе: погиб водитель, наехав на ограждение и столкнувшись со встречной "Волгой"

Авария в Белорецком районе: погиб водитель, наехав на ограждение и столкнувшись со встречной "Волгой"

Белорецкий район | 09 авг 2020 | 17:02

Сегодня, 9 августа, в Белорецком районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД РБ.

Уточняется, что авария случилась около 9:00 часов на 223 километре дороги Стерлитамак-Магнитогорск-Белорецк. Предварительно известно, что 34-летний мужчина, управляя «Фольксваген Поло», в условиях дождя въехал в дорожное ограждение, а после этого столкнулся со встречной «Волгой». В результате водитель «Фольксвагена» скончался на месте. Подробности уточняются.

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Сегодня, 9 августа, в Белорецком районе зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла около 09.00 часов на 223 км автодороги Стерлитамак- Магнитогорск - Белорецк. По одной из версий, 34-летний мужчина за рулём "Volkswagen Polo" в условиях дождя допустил наезд на дорожное ограждение, после столкнулся со встречной "Волгой". В результате аварии водитель "Volkswagen" скончался на месте происшествия. Потробности ДТП уточняются.

Опубликовано Динаром Загитович Гильмутдиновым Воскресенье, 9 августа 2020 г.
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Источник: gorobzor.ru

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