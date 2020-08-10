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В Белорецке загорелся жилой дом, погиб мужчина

В Белорецке загорелся жилой дом, погиб мужчина

Белорецкий район | 10 авг 2020 | 10:23

Минувшей ночью в Белорецке огнеборцы потушили пожар на Стахановской улице. Сообщение о возгорании в одноэтажном доме на две квартиры поступило в 01:54.



На место прибыли пожарные, которые смогли к 02:04 локализовать пламя на площади 36 квадратных метров. Открытое горение им удалось устранить в 02:22.

Жертвой происшествия стал мужчина 1976 года рождения – его тело обнаружили во время тушения пожара. Соседнюю квартиру пламя не затронуло. Теперь обстоятельства трагедии предстоит установить экспертам.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ

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