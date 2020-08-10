В Башкирии на защитников Куштау ночью напали несколько сот людей в масках | видео

Стерлитамакский район | 10 авг 2020 | 11:21

Вчера ночью на палаточный лагерь защитников шихана Куштау в Башкирии напали примерно 200—300 молодых людей, лица которых были закрыты масками. Об этом сообщает портал ProUfu.ru со ссылкой на очевидцев.





По информации уфимского издания, сначала неизвестные люди в масках наблюдали со стороны и вдруг резко ринулись толпой на беззащитных активистов, пытаясь силой оттащить с горы Куштау. Потасовка длилась примерно 2 часа.





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Напомним, на прошлой неделе Башкирская содовая компания запустила на гору Куштау лесорубочную технику. Вчера у подножья шихана состоялся флешмоб «Куштау, живи!», вышли около трех тысяч человек.