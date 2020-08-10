В Мелеузовском районе в колодце обнаружили труп женщины

Мелеузовский район | 10 авг 2020 | 15:07

В заброшенном колодце рядом с деревней Корнеевка в Мелеузовском районе днем 9 августа был обнаружен труп женщины. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».







Как рассказал собеседник, погибшая лежала на глубине трех с половиной метров. Когда мертвую женщину достали из ямы, правоохранители смогли установить ее личность – это 57-летняя жительница одной из соседних деревень. Видимых телесных повреждений или следов криминального характера на ней не было. Согласно предварительной оценке экспертов, женщина скончалась около трех дней назад.

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Труп был передан на судебно-медицинскую экспертизу.