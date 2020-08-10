В Мелеузовском районе в колодце обнаружили труп женщины

В заброшенном колодце рядом с деревней Корнеевка в Мелеузовском районе днем 9 августа был обнаружен труп женщины. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».
Как рассказал собеседник, погибшая лежала на глубине трех с половиной метров. Когда мертвую женщину достали из ямы, правоохранители смогли установить ее личность – это 57-летняя жительница одной из соседних деревень. Видимых телесных повреждений или следов криминального характера на ней не было. Согласно предварительной оценке экспертов, женщина скончалась около трех дней назад.