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ДТП в Стерлитамаке: 19-летний водитель сбил двух пешеходов

ДТП в Стерлитамаке: 19-летний водитель сбил двух пешеходов

Стерлитамакский район | 11 авг 2020 | 10:19

Вечером 10 августа в Стерлитамаке случилось ДТП с двумя пострадавшими. На Коммунистической улице автомобилист сбил двух человек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



За рулем «ВАЗа-2107» находился 19-летний водитель. Молодой человек наехал на двух пешеходов: 41-летнего мужчину и 39-летнюю женщину. Обоих пострадавших с различными травмами отправили в больницу.

Всего за минувшие сутки в Башкортостане зарегистрировано шесть аварий, в которых пострадали восемь человек.

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Напомним, что 9 августа, в десятом часу вечера, в Кумертау на 217 км трассы Уфа-Оренбург произошло ДТП. 34-летний житель Мелеуза, за рулем «Geely Emgrand», сбил 41-летнего жителя Давлекановского района.
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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: пресс-служба ГИБДД РБ

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