ДТП в Стерлитамаке: 19-летний водитель сбил двух пешеходов Стерлитамакский район | 11 авг 2020 | 10:19 Вечером 10 августа в Стерлитамаке случилось ДТП с двумя пострадавшими. На Коммунистической улице автомобилист сбил двух человек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем «ВАЗа-2107» находился 19-летний водитель. Молодой человек наехал на двух пешеходов: 41-летнего мужчину и 39-летнюю женщину. Обоих пострадавших с различными травмами отправили в больницу.Всего за минувшие сутки в Башкортостане зарегистрировано шесть аварий, в которых пострадали восемь человек. Читайте также: Смертельное ДТП в Баймакском районе: автомобиль опрокинулся в реку, водитель погиб Напомним, что 9 августа, в десятом часу вечера, в Кумертау на 217 км трассы Уфа-Оренбург произошло ДТП. 34-летний житель Мелеуза, за рулем «Geely Emgrand», сбил 41-летнего жителя Давлекановского района.Читать дальше...Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: www.sobkor02.ru Фото: пресс-служба ГИБДД РБ Поделиться: Читайте также