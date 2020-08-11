ДТП в Стерлитамаке: 19-летний водитель сбил двух пешеходов

Стерлитамакский район | 11 авг 2020 | 10:19

Вечером 10 августа в Стерлитамаке случилось ДТП с двумя пострадавшими. На Коммунистической улице автомобилист сбил двух человек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.







За рулем «ВАЗа-2107» находился 19-летний водитель. Молодой человек наехал на двух пешеходов: 41-летнего мужчину и 39-летнюю женщину. Обоих пострадавших с различными травмами отправили в больницу.



Всего за минувшие сутки в Башкортостане зарегистрировано шесть аварий, в которых пострадали восемь человек.

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Фото: пресс-служба ГИБДД РБ