Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Баговещенске при пожаре погиб 63-летний мужчина | видео

В Баговещенске при пожаре погиб 63-летний мужчина | видео

В Баговещенске при пожаре погиб 63-летний мужчина | видео

Благовещенский район | 11 авг 2020 | 12:16

В Благовещенске 10 августа случился пожар в жилом доме на улице Орловское лесничество. Сообщение о возгорании поступило в спасательную службу в 18:51.



Прибывшие на место огнеборцы принялись тушить полыхающий пристрой к деревянному дому. Во время работы они обнаружили тело 63-летнего пенсионера. Теперь правоохранителям предстоит установить причины трагедии.

В Благовещенске сотрудникам скорой помощи создадут комфортные условия для отдыха

Читайте также:

В Благовещенске сотрудникам скорой помощи создадут комфортные условия для отдыха
Напомним, что в Белорецке загорелся жилой дом. Жертвой происшествия стал мужчина 1976 года рождения – его тело обнаружили во время тушения пожара. Соседнюю квартиру пламя не затронуло. Теперь обстоятельства трагедии предстоит установить экспертам.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: