В Баговещенске при пожаре погиб 63-летний мужчина | видео

В Благовещенске 10 августа случился пожар в жилом доме на улице Орловское лесничество. Сообщение о возгорании поступило в спасательную службу в 18:51.
Прибывшие на место огнеборцы принялись тушить полыхающий пристрой к деревянному дому. Во время работы они обнаружили тело 63-летнего пенсионера. Теперь правоохранителям предстоит установить причины трагедии.
Напомним, что в Белорецке загорелся жилой дом. Жертвой происшествия стал мужчина 1976 года рождения – его тело обнаружили во время тушения пожара. Соседнюю квартиру пламя не затронуло. Теперь обстоятельства трагедии предстоит установить экспертам. Читать дальше...