В Баговещенске при пожаре погиб 63-летний мужчина | видео

Благовещенский район | 11 авг 2020 | 12:16

В Благовещенске 10 августа случился пожар в жилом доме на улице Орловское лесничество. Сообщение о возгорании поступило в спасательную службу в 18:51.





Прибывшие на место огнеборцы принялись тушить полыхающий пристрой к деревянному дому. Во время работы они обнаружили тело 63-летнего пенсионера. Теперь правоохранителям предстоит установить причины трагедии.





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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ