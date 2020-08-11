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В Нефтекамске мужчина планировал поджечь здание администрации городского округа | видео

В Нефтекамске мужчина планировал поджечь здание администрации городского округа | видео

Нефтекамск | 11 авг 2020 | 16:03

В Нефтекамске сотрудники УФСБ России задержали мужчину, планировавшего поджечь здание администрации городского округа. Местный житель решил совершить террористический акт для того, чтобы дестабилизировать органы власти.



Кроме того, задержанный призывал свергнуть действующий конституционный строй в социальных сетях.

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Мужчину задержали на этапе планирования теракта, он дает показания. Из дома подозреваемого изъят компьютер и средства связи. Сотрудники правопорядка уже обнаружили видеоматериалы, на которых записаны правила изготовления взрывоопасных веществ. Несостоявшемуся террористу грозит тюремный срок от 10 до 15 лет.
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Источник: proural.info

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