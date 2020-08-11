Авария в Уфе: пассажирский автобус протаранил припаркованную легковушку

Уфа | 11 авг 2020 | 17:05

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло 11 августа в столице Башкирии.

Как уточнили в республиканской Госавтоинспекции, около полудня 60-летний мужчина за рулём пассажирского НЕФАЗа, следуя по Демскому шоссе возле ООП "Золотая рыбка", наехал на припаркованный у края проезжей части ВАЗ-2107.







В результате дорожно-транспортного происшествия общественных транспорт и легковой автомобиль получили механические повреждения.



Сообщается, что водитель легковушки на момент наезда отсутствовал. По оперативным данным, никто не пострадал.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: УГИБДД МВД по РБ