Авария в Уфе: пассажирский автобус протаранил припаркованную легковушку

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло 11 августа в столице Башкирии. Как уточнили в республиканской Госавтоинспекции, около полудня 60-летний мужчина за рулём пассажирского НЕФАЗа, следуя по Демскому шоссе возле ООП "Золотая рыбка", наехал на припаркованный у края проезжей части ВАЗ-2107.
В результате дорожно-транспортного происшествия общественных транспорт и легковой автомобиль получили механические повреждения.
Сообщается, что водитель легковушки на момент наезда отсутствовал. По оперативным данным, никто не пострадал.