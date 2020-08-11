Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Жительница Сибая насмерть заколола своего сожителя

Жительница Сибая насмерть заколола своего сожителя

Жительница Сибая насмерть заколола своего сожителя

Сибай | 11 авг 2020 | 18:39

В Сибае следственный комитет Башкирии расследует убийство местного жителя. Известно, что тело мужчины обнаружили сотрудники полиции, которые прибыли на места после заявления от соседей погибшего. Отмечается, что труп был найден спустя два дня после наступления смерти.



Подозреваемой в совершении преступлении стала 40-летняя сожительница погибшего. По версии следствия, 6 августа они с потерпевшим выпивали в частном доме. В какой-то момент между ними возник  словесная ссора, которая закончилась трагедией. Женщина схватила нож  нанесла удар ножом в живот. После чего обработала рану и ушла.

В Сибае на 7-летнюю девочку упали футбольные ворота, ребенок госпитализирован

Читайте также:

В Сибае на 7-летнюю девочку упали футбольные ворота, ребенок госпитализирован
Оказанная медицинская помощь оказалась недостаточной, мужчина погиб от полученной травмы. Женщина свою вину признала. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ст.111 УК РФ). Подозреваемую задержали, она находится под стражей. Расследование продолжается.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: СК по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: