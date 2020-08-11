Жительница Сибая насмерть заколола своего сожителя

Сибай | 11 авг 2020 | 18:39

В Сибае следственный комитет Башкирии расследует убийство местного жителя. Известно, что тело мужчины обнаружили сотрудники полиции, которые прибыли на места после заявления от соседей погибшего. Отмечается, что труп был найден спустя два дня после наступления смерти.







Подозреваемой в совершении преступлении стала 40-летняя сожительница погибшего. По версии следствия, 6 августа они с потерпевшим выпивали в частном доме. В какой-то момент между ними возник словесная ссора, которая закончилась трагедией. Женщина схватила нож нанесла удар ножом в живот. После чего обработала рану и ушла.

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Фото: СК по РБ

Оказанная медицинская помощь оказалась недостаточной, мужчина погиб от полученной травмы. Женщина свою вину признала. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ст.111 УК РФ). Подозреваемую задержали, она находится под стражей. Расследование продолжается.