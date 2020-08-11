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В Туймазинском районе в собственном доме сгорел пожилой мужчина

В Туймазинском районе в собственном доме сгорел пожилой мужчина

Туймазинский район | 11 авг 2020 | 18:55

Сегодня, 11 августа, в Туймазах произошел пожар, которая унесла жизнь пожилого мужчины. Как сообщает МЧС по РБ, возгорание вспыхнуло в небольшом доме на улице Озерной.



На место пожара были направлены практически все экстренные службы: пожарные, бригада скорой помощи, полиция, газовики и электрики. 

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Сообщение о открытом огне поступило в 14:55. Спасатели смогли потушить огонь в 15:01. К сожалению, на пепелище пожара обнаружен тело 67-летнего мужчины. Предположительно, это хозяин сгоревшего дома.

Дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства трагедии.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ

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