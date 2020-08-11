В Туймазинском районе в собственном доме сгорел пожилой мужчина
Туймазинский район | 11 авг 2020 | 18:55
Сегодня, 11 августа, в Туймазах произошел пожар, которая унесла жизнь пожилого мужчины. Как сообщает МЧС по РБ, возгорание вспыхнуло в небольшом доме на улице Озерной.
На место пожара были направлены практически все экстренные службы: пожарные, бригада скорой помощи, полиция, газовики и электрики.
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Дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства трагедии.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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