Авария в Абзелиловском районе: в загоревшихся от столкновения автомобилях погибли два человека

В Абзелиловском районе Башктирии накануне вечером на улице Центральной в деревне Ташбулатово произошло смертельное ДТП.
В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили о том, что на дороге столкнулись Hyundai Elantra, под управлением 24-летнего местного жителя, и встречная грузовая «ГАЗель», за рулём которого находился 63-летний житель Пензенской области.
После столкновения обе машины загорелись. В результате инцидента водитель Hyundai от полученных травм и ожогов скончался в реанимационном отделении местной больницы. Его 49-летний пассажир из Салаватского района скончался на месте ДТП. Водитель грузовика не пострадал.