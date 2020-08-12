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Авария в Абзелиловском районе: в загоревшихся от столкновения автомобилях погибли два человека

Авария в Абзелиловском районе: в загоревшихся от столкновения автомобилях погибли два человека

Абзелиловский район | 12 авг 2020 | 09:08

В Абзелиловском районе Башктирии накануне вечером на улице Центральной в деревне Ташбулатово произошло смертельное ДТП.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили о том, что на дороге столкнулись Hyundai Elantra, под управлением 24-летнего местного жителя, и встречная грузовая «ГАЗель», за рулём которого находился 63-летний житель Пензенской области.



После столкновения обе машины загорелись. В результате инцидента водитель Hyundai от полученных травм и ожогов скончался в реанимационном отделении местной больницы. Его 49-летний пассажир из Салаватского района скончался на месте ДТП. Водитель грузовика не пострадал.

Сотрудники ГИБДД начали разбирательство.

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По данным ведомства, 11 августа на дорогах Башкирии было зарегистрировано 13 автомобильных аварий, в которых два человека погибли и пятнадцать получили травмы.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба ГИБДД РБ

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