В Белорецке тренер по борьбе спас из воды двух человек

Белорецкий район | 12 авг 2020 | 12:44

Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал в социальных сетях о спасении двух утопающих. На сплаве по реке Белой мужчина и его сын начали тонуть. К ним на помощь подоспел тренер по греко-римской борьбе спортшколы Белорецка.







Мужчина с сыном купались в реке, когда внезапно дно оборвалось, а течение не дало всплыть купающимся. Тренер в этот момент как раз рыбачил на берегу – он заметил утопающих и сразу бросился к ребёнку. Однако сил хватило и на то, чтобы удержать на поверхности взрослого, который уже был без сознания.

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Семью удалось спасти. Им сделали искусственное дыхание, а помощь медиков даже не понадобилась.